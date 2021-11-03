Polisten kaçan düzensiz göçmenler piste inen uçağın önünü kesmişti! Sınır dışı edilecekler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Tacize engel olurken öldürülmüştü Haydarcanın babasından duygusal sözlerTacize engel olurken öldürülmüştü! Haydarcan'ın babasından duygusal sözler#Ankara
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
HABERLERGündem Haberleri

Polisten kaçan düzensiz göçmenler piste inen uçağın önünü kesmişti! Sınır dışı edilecekler

#Adana#Havalimanı#Düzensiz Göçmen

Adana Havalimanı pistine girerek hava trafiğini tehlikeye düşüren bazı yabancı uyrukluların da arasında olduğu 120 düzensiz göçmen, sınır dışı edilecek.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün durumundan şüphelenilerek durdurulan TIR'da yakalanan biri Bangladeş, 8'i Pakistan ve 111'i Afganistan uyruklu 120 kişinin işlemleri tamamlandı.

TIR'da uyuşturucu araması yapılacağı sırada Adana Havalimanı'nın duvarından atlayarak piste girip uçuş trafiğini tehlikeye sokan ve daha sonra yakalanan 21 kişinin de arasında olduğu 120 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenleri Bitlis'in Tatvan ilçesinden alarak Ankara'ya götürmek istediği öne sürülen Hanım T, Aydın K. ve Muharrem K. gözaltına alındı.

İlgili Haber

Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltıPiste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltıHaberi görüntüle

OLAY

Polis ekipleri, dün havalimanı civarında durumundan şüphelenerek durdurdukları tırda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir grupla karşılaşmıştı.

Tırda uyuşturucu araması yapılması için yabancı uyruklular araçtan indirildiği sırada içlerinden bazıları Adana Havalimanı'nın duvarından atlayıp koşarak piste ilerlemişti.

Haberin Devamı

Ana pistteki trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu, ekiplerin müdahalesiyle yakalanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Havalimanı#Düzensiz Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer