Polisten kaçan araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 07:28

İstanbul Sultanbeyli’de polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada araçta bulunan Y.G (21) hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Bu sırada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve kaçmaya çalışırken polise ateş açan kişi de yaralı olarak yakalandı.

Olay, saat 01.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal’da denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 NSV 932 plakalı hafif ticari aracı durdurmak için uyarıda bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

POLİSE ATEŞ AÇTI, YARALI YAKALANDI

Polis ekiplerince takip edilen araç, Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından araçta bulunan Y.G (21) olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Bu sırada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve kaçmaya çalışırken polise ateş açan kişi de yaralı olarak yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza yapan araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

