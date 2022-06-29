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Polisten hayat kurtaran hamle! Kamyon sürücüsü böyle yaşama tutundu

#Gaziantep#Sağlık#Trafik

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, soluk borusuna fıstık kaçan sürücü Gültekin Sığırgüden (55), trafik istasyon amirliğine giderek yardım istedi. Ekipler, Heimlich manevrasıyla Sığırgüden'i kurtarırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan bir kamyon sürücüsünün yediği yiyeceğin soluk borusuna kaçması sonucunda nefesi kesildi. Yol üstündeki Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önüne çektiği aracından panikle inen sürücü, iki büklüm şekilde istasyonda bulunan polislerden yardım istedi. İstasyonda bulunan polisler ve kamyonun hemen ardından bölgeye gelen polisler, sürücünün yardımına yetişti. Olay yerindeki iki polisin sırayla heimlich manevrası ile müdahale ettiği sürücü ölümden döndü. Korkulu anlar yaşayan ve müdahalenin ardından rahatlayan sürücü, polislerin ikram ettiği suyu içmesinin ardından sakinleşerek polislere teşekkür etti.

Polisten hayat kurtaran hamle Kamyon sürücüsü böyle yaşama tutundu

Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ndeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız'' notuyla paylaşıldı.
Polisten hayat kurtaran hamle Kamyon sürücüsü böyle yaşama tutundu

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#Gaziantep#Sağlık#Trafik

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