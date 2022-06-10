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Polisten 'Hacısüleymanoğulları' operasyonu: 14 gözaltı

#Istanbul#Hacısüleymanoğulları#Operasyon
Polisten Hacısüleymanoğulları operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da suç örgütü "Hacısüleymanoğulları"na yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ve çevre ilçelerde başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Örgüt üyelerine yönelik İstanbul ve Muğla’da yapılan operasyonda "Kasten öldürmeye teşebbüs" ,"Kasten yaralama" , "Yağma" , "Yağma amaçlı tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Polisten Hacısüleymanoğulları operasyonu: 14 gözaltı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve gözaltına alınması polis kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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#Istanbul#Hacısüleymanoğulları#Operasyon

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