Polisten film gibi operasyon: Cam bardaktaki parmak izinden tespit ettiler

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, 6 Temmuz 2026’da saat 23.00 sıralarında, Bağcılar Maslak Caddesi’nde meydana geldi. Ramazan B. (29), cadde üzerindeki bir kafede oturduğu sırada, başka bir masadan kalkıp yanına gelen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 6 yerinden vurulan Ramazan B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ramazan B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS, ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİ CAM BARDAKTAKİ PARMAK İZİNDEN TESPİT ETTİ

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Ekipler, önce kafedeki güvenlik kameralarını inceledi. Olayın kameraların kör noktasına denk geldiğini fark eden polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ancak görgü tanıklarının ifadelerinden de saldırganın kimliği tespit edilemedi.

Haberin Devamı

Saldırgan şahsın masasındaki su şişesi ve cam bardağı incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, filmlere konu olacak bir çalışma yürüttü. Polis, yürütülen titiz inceleme sonucunda su şişesi ve cam bardaktaki parmak izlerinin kime ait olduğunu tespit etti. Su şişesinin üzerindeki parmak izlerinin kafede garson olarak çalışan bir kız çocuğuna ait olduğu belirlendi.

İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen garson kız çocuğu, cam bardak üzerindeki parmak izinden kimliği belirlenen saldırgan Ercan E.A.’yı (24), gösterilen fotoğrafından teşhis etti.

Gözden Kaçmasın Süleymancılara operasyondan yeni detaylar: Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış Haberi görüntüle

İfadesinde ‘evet bu şahsa servis yaptım, saldırgan buydu’ dediği öğrenilen kız çocuğu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 10’dan fazla suç kaydı olduğu tespit edilen Ercan E.A.’nın, saldırı planını önceden yaptığı ve kafeye gelerek bir süre Ramazan B.’yi izlediği belirlendi.

Haberin Devamı

Ercan E.A. ve Ramazan B. arasında daha önceden bir husumet olduğu şüphesi üzerinde durulurken, polis saldırıyı gerçekleştiren Ercan E.A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.