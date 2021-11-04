Polisten Eymen’in annesine: Müjde katili bulduk

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler katili bulmak için adeta iğneyle kuyu kazdı. Silahı ateşleyen kişinin damadın ağabeyi Hatip Turan olduğu tespit edildi. Halı yıkama işiyle uğraşan Turan’ın poliste 6 suç kaydı vardı ve olaydan sonra otomobiliyle kaçarken kameralara yakalanmıştı.

TABANCA DA BULUNDU

Polisler Eymen’in ölümünden tam 4 ay sonra Turan’ı, Zeytinburnu’nda gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında, bulundurma ruhsatlı tabanca taşıdığı ortaya çıktı. Eymen’i de bu silahla öldürmüştü. Eymen’i kendi çocukları belleyen ve annesinin acılarına ortak olan polisler, gözaltının ardından hemen Eymen’in annesi Sultan Avcı’yı aradı ve “Müjde, katili bulduk” dedi. Tutuklanan Hatip Turan ifadesinde “Birini öldürmek gibi bir kastım yoktu” dedi.