Polisten 'Çakarlar çetesine' operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa başta olmak üzere farklı ilçelerinde silah zoruyla maddi menfaat, silahla adam yaralama, yağma amaçlı tehdit eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında basılan adreslerde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikof fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet, 40 bin lira para ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.