Polisten 15 kilometre kaçtı, böyle yakalandı

Haberin Devamı

Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda saat 05.00 sıralarında devriye görevi yürüten polis ekibi, şüphe üzerine 01 AFZ 777 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Polis ekibinin telsiz anonsu üzerine güzergahta önem alındı. D-400 karayolundan Sezai Karakoç Bulvarı'na dönen sürücü, Sarıçam ilçesine geçerek kaçışını sürdürdü. Buradan Kozan Bulvarı'na ardından ara sokaklara giren sürücü, izini kaybettirmeye çalıştı.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ara sokaklarında peşine takılan polislerin ihtarlarına aldırmayan sürücü, yeniden Kozan Bulvarı'na çıkıp, ters şeritte ilerledi. Bulvarı kapatan polisleri fark eden sürücü, yeniden ara sokağa girmek isterken direksiyon kontrolünü yitirdi, otomobil mobilya mağazasına çarptı. Sürücü Halil İbrahim B. ile yanındaki arkadaşı hafif yaralandı.