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Polisten 15 kilometre kaçtı, böyle yakalandı

#Polis#Mobilya#Kaza
Polisten 15 kilometre kaçtı, böyle yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından otomobiliyle mobilya mağazasına çarpınca yakalandı. Yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Halil İbrahim B., "Arabada silah var diye kaçtım" dedi.

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Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda saat 05.00 sıralarında devriye görevi yürüten polis ekibi, şüphe üzerine 01 AFZ 777 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Polis ekibinin telsiz anonsu üzerine güzergahta önem alındı. D-400 karayolundan Sezai Karakoç Bulvarı'na dönen sürücü, Sarıçam ilçesine geçerek kaçışını sürdürdü. Buradan Kozan Bulvarı'na ardından ara sokaklara giren sürücü, izini kaybettirmeye çalıştı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ara sokaklarında peşine takılan polislerin ihtarlarına aldırmayan sürücü, yeniden Kozan Bulvarı'na çıkıp, ters şeritte ilerledi. Bulvarı kapatan polisleri fark eden sürücü, yeniden ara sokağa girmek isterken direksiyon kontrolünü yitirdi, otomobil mobilya mağazasına çarptı. Sürücü Halil İbrahim B. ile yanındaki arkadaşı hafif yaralandı.

Polisten 15 kilometre kaçtı, böyle yakalandı


ARAÇTA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından yakalanan sürücü Halil İbrahim B. ve yanındaki arkadaşı, araçtan indirilip, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Polisin araçta yaptığı incelemede bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü Halil İbrahim B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Arabada silah var diye kaçtım" dedi. Şüpheliler, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü,

Sürücü hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli işlem başlatılırken, kaçış sırasında işlediği trafik suçlarından da para cezası kesildi. Otomobil çekici ile yediemin otoparkına götürüldü.

Bu arada mağazada, yaklaşık 30 bin liralık zarar oluştuğu belirtildi.

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#Polis#Mobilya#Kaza

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