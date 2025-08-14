Poliste sustu... Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçlarından 10 Ağustos Pazar sabahı evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, 4 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından dün ilk olarak polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Epözdemir’in emniyette ifade vermediği, susma hakkını kullandığı öğrenildi. Epözdemir’in savcılık ifadesi saat 16.50’de başladı.



Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen “rüşvet” soruşturmasında gizlilik kararı verilmişti.