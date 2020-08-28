Polislikten CEO'luğa

AHMET Köse ev hanımı bir anne ve işçi bir babanın 4 çocuğundan biriydi. Polisliğe ilk merakı, hemşehrisi olan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın koruma polislerini görünce başladı. Orta öğreniminin ardından polis akademisi sınavlarına girdi ancak başarılı olamadı. Liseyi bitirdikten sonra Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarını kazandı. 1995’te Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

TERÖRİST PEŞİNDE

İlk görev yeri Gaziantep’ti, sonrasında Tunceli. Kırsalda da şehrin sokaklarında da terörist peşindeydi. Çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak istiyordu. Yurtdışı misyon sınavlarına hazırlandı. Tam puan almasına rağmen barfiksi yanlış bir duruşla tamamladığı gerekçesi ile elendi. FETÖ’cülerin kendisini sınavda elediğini, yurtdışına gitmesine engel olduklarını düşünüyordu.

ABD’YE ATAŞE OLARAK GİTTİ

2008’de açılan yurtdışı sınavlarına tekrar girdi. Sınav komisyonundaki FETÖ’cülere rağmen dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan, Ahmet Köse’yi destekledi. Sınavı kazanmıştı. Ardından ABD’de New York Türk Konsolosluğu’nun konsolos ataşesi olarak çalışmaya başladı. ABD’de ayrıca İşletme Yüksek lisansı yaptı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN BULUŞMA

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın kurucusu Enver Yücel 2010’da bir Türk delegasyonu ile ABD’ye gelmişti. Akşam yemeğinde karşısındaki isim polis memuru Ahmet Köse’ydi. İkili gece boyunca karşılıklı sohbet etti. Gecenin sonunda Enver Yücel, Ahmet Köse’ye birlikte çalışmayı teklif etti. Ahmet Köse teklife teşekkür etti, düşünmek için zaman istedi. 2011’de ABD’deki görevi bitmiş, Türkiye’ye dönüş yapmıştı. Tam o günlerde Enver Yücel, Ahmet Köse’ye iş teklifini bir kez daha yineledi. Ahmet Köse polislikten istifa etti.

ABD’DE İLK TÜRK ÜNİVERSİTESİNİ KURDU

Ahmet Köse artık BAU Global’in yurtdışı operasyonlarından sorumluydu. 2.5 yıl boyunca neredeyse tüm dünyayı gezdi. BAU bünyesinde Washington’da açılan ilk Türk üniversitesi BAU International’ın eğitim lisansını aldı, kurucusu oldu. BAU Global’in ABD operasyonlarının CEO’luğuna yükseldi.

Ahmet Köse şimdi BAU Global’in Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Şirketteki üçüncü isim pozisyonunda.

MALATYASPOR YENİ HAYALİ

Ahmet Köse’nin şu günlerdeki hayali ise Yeni Malatyaspor’un başkanı olmak. Akciğer kanseri olan ve 21 Temmuz 2020’de kaybettiği babasının Malatyaspor’a olan tutkusundan dolayı başkan olma fikrini kafasında oluşmuş. Hasta yatağındayken bile Malatyaspor’un maçlarını kaçırmayan babasının 5 Temmuz’da söylediği, “Şu takım küme düşmeseydi iyiydi” sözleri Ahmet Köse’nin babasından duyduğu son sözler olmuştu. Babasının ölümünden sadece 7 gün sonra 28 Temmuz 2020’de Yeni Malatyaspor başkan adaylığını açıkladı. Enver Yücel de Ahmet Köse’nin bu kararını destekledi ve başkan olursa 10 milyon liralık sponsorluk sözü verdi. Ahmet Köse’nin başkanlıktaki en büyük hedefi de eğitim odaklı. Hayali, Malatya’da Türkiye’nin en büyük spor akademisini kurmak. Ölçme ve değerlendirmeye dayalı bir sistemle yeni sporcuların yetişeceği bir ortam yaratmak, yetenekli çocukları sistem içinde değerlendirmek.