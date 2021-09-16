Polislik KPSS hangi puan türünden alıyor? Polislik KPSS puanı 2021

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Polislik başvurusu için hangi KPSS puan türü gerekiyor sorusu, birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı polislik başvurusu hangi KPSS puan türünden alıyor sorusu, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, polislik başvurusu hangi KPSS puanı gerekiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

POLİSLİK BAŞVURUSU İÇİN HANGİ KPSS PUANI GEREKİYOR?

Polislik başvurusu için akademinin talep ettiği başvuru türü P3 olacak. Genellikle KPSS P3 puanı olarak en az 60 talep edilmektedir. Adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamı, genel bir ortalama oluşturmaktadır.