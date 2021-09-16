Polislik başvuruları ne zaman yapılacak?

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Polis alımı başvurusu akademinin yapacağı açıklama merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde meydana gelen eksikliklerin gözden geçirilmesinin ardından . Peki, bu duyurunun ardından polis alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polislik başvuruları için beklenti sürüyor. Son olarak 27. Dönem polis alımı sürecini yürüten Polis Akademisi, bir sonraki dönem için duyuruyu önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştirecek. 2022 yılı itibariyle yeni bütçe ile polis alımı yapılması bekleniyor.