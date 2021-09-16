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Polislik başvuruları ne zaman yapılacak?

#Polislik Başvurusu#İcerikhaber#Seohaber
Polislik başvuruları ne zaman yapılacak

Polislik başvurusu, ÖSYM'nin KPSS sonuç açıklamasının ardından adayların gündeminde yer almaya başladı. Yeni dönemde KPSS puanı ile polislik şansını gözden geçirecek olan pek çok aday, polislik başvurusu ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. . Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere belirli periyodlarla polis alımı yapacağını duyuran İçişleri Bakanlığı, bu alımları Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, polislik başvuruları ne zaman yapılacak?

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Polis alımı başvurusu akademinin yapacağı açıklama merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde meydana gelen eksikliklerin gözden geçirilmesinin ardından . Peki, bu duyurunun ardından polis alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polislik başvuruları için beklenti sürüyor. Son olarak 27. Dönem polis alımı sürecini yürüten Polis Akademisi, bir sonraki dönem için duyuruyu önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştirecek. 2022 yılı itibariyle yeni bütçe ile polis alımı yapılması bekleniyor.

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