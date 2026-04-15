Polisliği bırakıp 45 yaşında hayali olan öğretmenliğe başladı: İçimde bir ukte vardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 12:12

Amasya'da yaşayan teknik eğitim fakültesi mezunu Refik Aydın, 10 yıl sonra emekli olabilecekken yeniden KPSS'ye girip yıllardır hayali olan öğretmenliğe geçiş yaptı.

2002 yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra öğretmen alımı az olduğu için polislik mesleğine yönelen Sivaslı Refik Aydın, kazandığı Polis Meslek Eğitim Merkezindeki eğitimini tamamlayıp göreve başladı.

55 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLECEKKEN 65'E UZATTI

18 yıldır polislik yapan evli ve 2 çocuk babası Aydın, öğretmenlik hayalinden hiç vazgeçmedi. Bu uğurda 55 yaşında emekli olabilecekken 65 yaşına kadar çalışmayı göze aldı. KPSS'ye girip yüzlerce kişi arasından 51 kişinin alımının yapıldığı alanında 13. sırada yer bulmayı başardı.

2 AY ÖNCE YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Bunun üzerine polislikten istifa ederek 2 ay önce Amasya'nın Suluova ilçesindeki Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde motorlu araçlar teknolojisi alanında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladı.

"İÇİMDE BİR UKDE VARDI"

İçinde ukde olarak kalan öğretmenlik mesleğine 45 yaşında kavuşurken durumunu duyanların şaşırdığını anlatan Aydın, "Polislik onurlu bir meslek. Severek yaptım. Ama içimde bir ukde vardı. Motorlu araçlar öğretmenliğine olan ilgimden dolayı sektördeki gelişmeleri ve teknik makaleleri sürekli takip ettim" dedi.

"EMEKLİLİĞİMİN 10 YIL DAHA UZAMASI ÇOK SORUN DEĞİL"

Öğrencilik yıllarına oranla modern atölye ve dersliklere sahip okulunda kısa sürede sevilen bir eğitimci olarak kabul gören Aydın, "İlgi ve sevgi duyduğum meslek hatırına emekliliğimin uzaması çok sorun değil. Polisliği sürdürseydim emekliliğe 10 yılım kalmıştı. Bu durumda 10 yıl daha artıp 65 yaşına kadar uzadı. Şu an sözleşmeli öğretmen olduğum için de maaşım bir miktar eksildi" diye konuştu.

