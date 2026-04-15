Polisliği bırakıp 45 yaşında hayali olan öğretmenliğe başladı: İçimde bir ukte vardı

2002 yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra öğretmen alımı az olduğu için polislik mesleğine yönelen Sivaslı Refik Aydın, kazandığı Polis Meslek Eğitim Merkezindeki eğitimini tamamlayıp göreve başladı.
55 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLECEKKEN 65'E UZATTI
18 yıldır polislik yapan evli ve 2 çocuk babası Aydın, öğretmenlik hayalinden hiç vazgeçmedi. Bu uğurda 55 yaşında emekli olabilecekken 65 yaşına kadar çalışmayı göze aldı. KPSS'ye girip yüzlerce kişi arasından 51 kişinin alımının yapıldığı alanında 13. sırada yer bulmayı başardı.
2 AY ÖNCE YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Bunun üzerine polislikten istifa ederek 2 ay önce Amasya'nın Suluova ilçesindeki Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde motorlu araçlar teknolojisi alanında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladı.
"İÇİMDE BİR UKDE VARDI"
İçinde ukde olarak kalan öğretmenlik mesleğine 45 yaşında kavuşurken durumunu duyanların şaşırdığını anlatan Aydın, "Polislik onurlu bir meslek. Severek yaptım. Ama içimde bir ukde vardı. Motorlu araçlar öğretmenliğine olan ilgimden dolayı sektördeki gelişmeleri ve teknik makaleleri sürekli takip ettim" dedi.