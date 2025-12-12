Polislerin üzerine aracını süren şahıs yakalandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gereği yapıldı. Dur ihtarına uymayarak polislerimizin üzerine aracını süren şahıs yakalandı!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı.

Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var.

Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2167 TL idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi?

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre “DUR” İhtarına Uymayan sürücülere;

200 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

M.A.A. isimli sürücü dur ihtarına uymamanın yanında polislerimize kasten aracıyla çarptığı için mahkemece TUTUKLANDI. Gereği Yapıldı.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”