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Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Polislerin üstüne yürüdü: ‘En son birinizi öldüreceğim ben!’

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Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip ‘en son birinizi öldüreceğim ben’ diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.(30) isimli adama ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

“EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM BEN”

Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.’nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

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