Polislerin mesai saatine düzenleme

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Bakan Çiftçi, polislerin mesai saatleriyle ilgili de düzenleme yapılacağını söyledi. CNN Türk’e Hafta Sonu programına katılan Bakan Çiftçi, özetle şunları söyledi: “NATO zirvesinde emniyet ve jandarma teşkilatından 56 bin 288 kişi görev yaptı. Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık. Ankaralılara teşekkür ediyorum.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Tehdit değerlendirmesi olarak birinci sıraya koyacağımız organize suç çeteleri, yeni nesil suç örgütleridir. İnsanların evlerini kurşunluyorlar. Biz mücadelemizin başına bunları koyduk. İkinci sırada uyuşturucu ile mücadele var. Siber suçlarla mücadele var. Siber dolandırıcılığa yönelindi şu anda. Bu işi geçim kaynağı haline getirmiş kişilere fırsat vermeyeceğiz. 478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yaptık.

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Organize suç örgütleri ile mücadelede taviz yok. Yurtdışına kaçanlar var ama takibimiz sürüyor. Bu örgütlere yönelik 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız. Sanal medyayı kullanarak örgütleniyorlar. Sanal medya üzerinden iletişim kuruyorlar oradan ilan veriyorlar.”





ÜNLÜ-ÜNSÜZ AYRIMI YAPMIYORUZ

“Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı. Bu önemli göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz.”

YENİ ARAÇ YERİNE LOJMAN

“İstanbul’da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul’da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var.”