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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Polislerin bulduğu yaralı doğan, tedaviye alındı

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Polislerin bulduğu yaralı doğan, tedaviye alındı
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SAMSUN'da devriye gezen polis ekiplerince yoğun kar yağışı altında yaralı ve bitkin halde bulunan doğan, koruma altına alındı.

Polislerin bulduğu yaralı doğan, tedaviye alındı
Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerken Tekür mevkiinde yaralı halde karlar içinde bir doğan buldu. Uçamadığı görülen ve kanadında yarası bulunduğu tespit edilen doğan, polis otosuna alınarak emniyete götürüldü. Yaralı doğan ardından Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

 

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