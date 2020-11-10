Polisleri görünce plakasını taktı, cezadan kurtulamadı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Kuyumcuzade Bulvarı'nda motosikletlilere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan sürücü Korhan K., hemen motosikletinin koltuğunun altındaki bölmeye koyduğu 81 AAG 193 numaralı plakasını çıkararak, takmaya çalıştı. Panik olan sürücü, plakayı düşürerek, takmakta zorlandı. Uğraş sonucu plakayı motosikletine takan Korhan K.'ye 'plakasız araç kullanmak'tan 2 bin 81 lira ceza kesildi.

Öte yandan uygulamada 63 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. 9 ehliyetsiz, 12 kasksız, 1 plakasız olmak üzere toplam 21 motosikletliye 17 bin 574 lira ceza uygulandı. 2 motosiklet ise trafikten menedildi.