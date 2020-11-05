Polislere soruşturma izni çıkmadı

Yapılan incelemede söz konusu kanın yüzde 99.99 Atakan’a ait olduğu saptandı. Savcılık, daha önce soruşturma izni verilmeyen 7 polis hakkında bir kez daha valiliğe başvurarak izin talep etti. Hatay Valiliği ise kanın kesin olarak Atakan’a ait olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni talebini reddetti. Valilikten savcılığa gönderilen yazıda, “Kan numunelerinden elde edilen DNA Profili ile babalık bağı yönünden mukayese edildiğinde Ali Atakan’ın yüzde 99.99 biyolojik babası, Emel Atakan’ın ise yüzde 99.99 olasılıkla biyolojik annesi olabileceği yönündeki tespitin, kanın kesinlikle Ahmet Atakan’a ait olduğu yönünde sübuta ermediği” görüşü savunuldu.