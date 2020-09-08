Polislere 'En son birinizi öldüreceğim' dedi, serbest kaldı!

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşanmıştı.

Korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla polisin dur ihtarına uymayan Medeni K. aracı durdurulduktan sonra polisi ölümle tehdit etmişti. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan M.K. polis merkezinden adliyeye sevk edildi.

Medeni K.'nın emniyette yapılan sorgulamasında cinsel istismar, güveni kötüye kullanma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen K., adliye kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aracı 6 ay bağlandı. Ayrıca görevli polise mukavemet, görevi yaptırmamak için direnmekten ve izinsiz yolcu taşımaktan 5 bin lira para cezası kesildi.