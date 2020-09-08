MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolislere 'En son birinizi öldüreceğim' dedi, serbest kaldı!
GeriGündem Polislere 'En son birinizi öldüreceğim' dedi, serbest kaldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

Polislere 'En son birinizi öldüreceğim' dedi, serbest kaldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polislere 'En son birinizi öldüreceğim' dedi, serbest kaldı!
Abone Olgoogle-news

İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık yapan aracının durdurulmasıyla polise sinirlenerek tehdit eden Medeni K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Y.'nin daha öncede çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşanmıştı.

Korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla polisin dur ihtarına uymayan Medeni K. aracı durdurulduktan sonra polisi ölümle tehdit etmişti. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan M.K. polis merkezinden adliyeye sevk edildi.

Medeni K.'nın emniyette yapılan sorgulamasında cinsel istismar, güveni kötüye kullanma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen K., adliye kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aracı 6 ay bağlandı. Ayrıca görevli polise mukavemet, görevi yaptırmamak için direnmekten ve izinsiz yolcu taşımaktan 5 bin lira para cezası kesildi.

Polislerin üstüne yürüdü: ‘En son birinizi öldüreceğim ben’
Polislerin üstüne yürüdü: ‘En son birinizi öldüreceğim ben!’
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle