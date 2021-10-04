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Polislere değil dolandırıcıya inandı

#Dolandırıcı#Polis#Operasyon
Polislere değil dolandırıcıya inandı

Kendisini polis olarak tanıtarak 73 yaşındaki emekli Oya U.’yu 300 bin lira dolandıran Murat Erkek, kadının uzun süre telefonda konuşmasından şüphelenen komşularının polisi aramasıyla deşifre oldu. Eve gelen gerçek polislere kapıyı açmayan Oya U., dolandırıcıya telefonda “Gelenleri tanımıyorum, kapıyı açayım mı?” diye sordu.

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İstanbul Üsküdar’da yaşayan Oya U.’nun (73) geçtiğimiz salı günü telefonu çaldı. Karşısındaki kişi, polis olduğunu, hesabındaki paraların terör örgütleri tarafından kullanıldığını, operasyon bitene kadar para ve altınlarını kendisine vermesini istiyordu. Paniğe kapılan Oya U., 300 bin lira değerindeki altın ve paraları hazırlayarak eve gelen kişiye teslim etti.

KOMŞULARI KURTARDI

Oya U.’nun uzun süre telefonda konuştuğunu fark eden komşuları, şüphelenerek polisi aradı. Polis, Oya U.’nun evine gitti. Polis, kapı zilini çaldığında, balkona çıkan Oya U., telefondaki kişiye, “Gelenleri tanımıyorum, kapıyı açayım mı?” diye sordu. Oya U., telefondaki dolandırıcının talimatı üzerine uzun süre kapıyı açmadı. Güçlükle ikna edilen Oya U. kapıyı açtığında kimliklerini gösteren polislere yaşadıklarını anlattı. Telefonda polis olduğunu söyleyen kişiye 300 bin liralık altın ve parasını verdiğini söyledi. Dolandırıldığını anlayan Oya U., şikâyetçi oldu.

ADANA’DA YAKALANDI

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Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak Oya U.’yu dolandıran kişinin Murat Erkek (18) olduğunu belirledi. Murat Erkek, para ve altınları aldıktan sonra Adana’ya kaçtığı belirlenince burada operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Üzerinde Oya U.’dan aldığı altın ve paralar bulunan Murat Erkek, sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Altın ve paralar Oya U.’ya teslim edildi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Murat Erkek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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#Dolandırıcı#Polis#Operasyon