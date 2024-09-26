Polislere çarpıp kaçan taksici, yakalanınca ekiplere saldırdı

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Olay sabah 09.30 saatlerinde Esenler Hal Otogar Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan trafik polislerine, Oktay Ürer idaresindeki 34 TCZ plakalı otomobil sürücüsü çarparak kaçtı. Bunun üzerine takibe geçen polis ekipleri, taksi sürücüsünü Atışalanı köprüsü mevkiinde yakaladı. Polis ekipleri taksi sürücüsüne yaptıkları alkol ölçümünde 2.18 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, aracın çekilmesini ve taksi sürücüsünü ifadesi alınmak üzerine polis merkezine gelmesi gerektiğini iletti.