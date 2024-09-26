Polislere çarpıp kaçan taksici, yakalanınca ekiplere saldırdı

İHA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 15:02
Esenler Hal Otogar Bağlantı yolunda seyir halinde olan trafik polislerine çarpıp kaçan taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin durdurdukları taksi sürücüsünün 2.18 promil alkollü olduğunu tespit ederek işlem yaptı. Aracının çekilmesine itiraz edip emniyete gitmeyi reddeden taksi sürücüsü Oktay Ürer polis ekiplerine saldırdı. Polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine sevk etti.
Olay sabah 09.30 saatlerinde Esenler Hal Otogar Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan trafik polislerine, Oktay Ürer idaresindeki 34 TCZ plakalı otomobil sürücüsü çarparak kaçtı. Bunun üzerine takibe geçen polis ekipleri, taksi sürücüsünü Atışalanı köprüsü mevkiinde yakaladı. Polis ekipleri taksi sürücüsüne yaptıkları alkol ölçümünde 2.18 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, aracın çekilmesini ve taksi sürücüsünü ifadesi alınmak üzerine polis merkezine gelmesi gerektiğini iletti.
Aracının çekilmesine tepki gösteren ve karakola gitmek istemeyen taksi
sürücüsü Oktay Ürer, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Bunun üzerine ekipler, taksi sürücüsüne kademeli güç kullanarak kontrol altına alındı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri taksi sürücüsünü Atışalanı Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.