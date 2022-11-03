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Polislere ateş edip kaçan firari hükümlü, operasyonla yakalandı

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#ESKİŞEHİR#Polis#Mahkeme
Polislere ateş edip kaçan firari hükümlü, operasyonla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 15:41

Eskişehir'de cezaevi firarisi olan hükümlü Umut K., kendisini takip eden polislere ateş ettikten sonra kaçarken, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak'ta, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve cezaevinden kaçan hükümlü Umut K.'yi takibe aldı. Kendisini takip eden polisleri fark edince ateş edip kaçan Umut K., eve saklandı. Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda özel harekat, terörle mücadele ve asayiş ekipleri sevk edildi. Emniyete ait dronların da kullanıldığı operasyonla Umut K. yakalandı. Umut K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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#ESKİŞEHİR#Polis#Mahkeme

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