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Polislerden para isteyince suçüstü yakalandı

#İstanbul#Beyoğlu#Beşiktaş

İstanbul Beyoğlu ve Beşiktaş'ta düzenlenen 'değnekçi' operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu'nda aracını park etmek isteyen polislerden para isteyen kişinin suçüstü yakalanması ise kameraya yansıdı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Beyoğlu Kuyu Sokak'ta park etmek isteyen araç sürücülerinden para isteyen Mehmet G. isimli bir kişiye operasyon düzenledi. Değnekçilik yaptığı belirlenen kişi, araçlarını park etmek isteyen polislerden para isteyince suçüstü yakalandı.

Polisler Mehmet G.'yi gözaltına alırken, "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan işlem yaptı.

Aynı gün Beşiktaş'ta yapılan operasyonlarda Cevdetpaşa Caddesi'nde değnekçilik yaptıkları belirlenen, Cengiz T. ve Cem K. ile İnşirah Caddesi'nde park etmek isteyen sürücülerden para isteyen Ahmet Y. ve Metin Ç. adlı 4 kişi gözaltına alındı. Cengiz T., Cem K., Ahmet Y. ve Metin Ç. Etiler Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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#İstanbul#Beyoğlu#Beşiktaş

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