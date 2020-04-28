MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü
GeriGündem Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da görev yapan polis memuru Veysel Erol'un Burdur'da oturan kızı Müberra'ya, polisler, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Veysel Erol, Burdur'da oturan kızı Müberra'nın 15'inci doğum gününde yanında olamadı. Anne Fatma Erol, yeni yaşına buruk giren kızına sürpriz yapmak istedi. Fatma Erol'un irtibata geçtiği Burdur Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarının kızına sürpriz yapmaya karar verdi.

Polisler, ellerinde doğum günü pastasıyla Bozkurt Mahallesi TOKİ evlerinde oturan ailenin evine gitti. Kapıyı açan Müberra Erol, karşısında ellerinde doğum günü pastasıyla polis memurlarını görünce şaşkınlık yaşadı. Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Müberra Erol, polis memurlarına teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle