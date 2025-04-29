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Polisler yangından iki çocuğu kurtardı

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#Tokat#Yangın#Polis
Polisler yangından iki çocuğu kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 09:22

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında mahsur kaldıkları evden apartman sakini polis memurları Zekeriya Arslan ve polis Yasin Karagöz'ün yangına müdahalesiyle kurtarılan 2 çocuk, devlet korumasına alındı.

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İddiaya göre, önceki gün anne G.Ç., Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evden çocukları O.Ç. (1,5) ve G.Ç.'yi (3) yalnız bırakarak dışarı çıktı. Kısa süre sonra daireden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Apartmanda oturan komiser Zekeriya Arslan ve polis memuru Yasin Karagöz, dumanı fark ederek hemen müdahaleye geçti. İçeriden çocuk sesleri duyan komiser Arslan, demir korkulukları söküp pencereden içeri girerek çocuklara ulaştı ve iki küçük çocuğu güvenli dışarı çıkardı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yapılan incelemeler sonucu anne G.Ç.‘nin, çocukların dedesi M.P. ile birlikte yaşadığı ve annenin, çocukların babasıyla ayrı olduğu öğrenildi. Aile ihmali nedeniyle savcılık kararı ile çocuklar annelerinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Tokat Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Tokat#Yangın#Polis

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