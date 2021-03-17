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Anıl ATAR- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 17.03.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Polisler, özel çocuklarla buluştu

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Polisler, özel çocuklarla buluştu

Adana polisi, ‘Dünya Down Sendromu Günü’ nedeniyle farkındalık oluşturmak için down sendromlu çocuklarla buluştu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel çocuklara polis üniforması giydirip, polis kimliği dağıttı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü yaklaşırken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatlarıyla down sendromlu çocuklarla buluştu. Kentte faaliyet gösteren özel eğitim kursları ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden toplum destekli polisler, özel çocuklara polis üniforması ve kimliği dağıttı.

Çocuklarla oyun oynayan polisler, onları polis aracına ve motosikletine bindirdi. Polisleri gören özel çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Polisler, özel çocuklarla buluştu

 

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