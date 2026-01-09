Polisler kalkanla siper olmuştu | Yürekleri ısıtan görüntüdeki anne konuştu: Hayatım boyunca minnet duyacağım

Haberin Devamı

İstanbul Adalet Sarayı’ndan dün çıkan bir anne, fırtına nedeniyle bebeğiyle birlikte yürümekte zorlandı. Durumu fark eden çevik kuvvet polisleri, kalkanlarıyla siper oluşturarak anne ve bebeğine eşlik etti.

‘TEK AMACIMIZ BENİM BEBEĞİMİ KORUMAKTI O KADAR KİŞİ ÇOK FAZLA MÜCADELE VERDİ’

Avukat olduğu için adliyede işlerini halletmeye gittiğini söyleyen anne Gülşah Gül, "Evimizden çıkıp adliyeye gidip işlerimizi hallettik. Dışarısı kıyamet günü gibiydi. Biraz bekledik. Hemen çıkmadık. Ama bebeğimi doktora götürmem gerekiyordu. Randevusuna yetiştirmem lazımdı. Bir ara fırtına diner gibi oldu. Biz bir yola koyulduk. Sonra geri döndük. Bir süre daha bekledik. Sonra tekrar dışarı çıktık. Oradaki polis arkadaşlar bize baktılar, biz onlara baktık. Yardımcı olmak için yanımıza geldiler. Bebeğimle beni gördüler. Ben hamle yapmaya çalışıyorum, onlar bakıyorlar. Yardımcı oluruz dediler. Çıktık oradan. Kalkan oldular. O an inanılmazdı. Tek amacımız bebeğimi korumaktı. O kadar kişi çok fazla mücadele verdiler. Hayatım boyunca minnet duyabileceğim bir şey" dedi.

‘BİR YARDIM GEREKTİĞİ ZAMANDA DA BİZE BİR KALKAN OLDULAR’

Avukat Gül, "Çalışan bir anneyim ve bunun zorluğunu dün iliklerime kadar zaten yaşadım. Bu biraz benim de tercihimdi ama biraz da bakacak kimsenin de olmamasından kaynaklı. Ben bebeğim doğduğundan beri bu işi biz birlikte yapıyoruz. 30 günlükken adliyeye girdi. Benimle büyüsün istedim. O yüzden hep yanımda. Hem çalışan anne hem çalışan avukat olmanın ekstra zorluğunu yaşıyoruz. Dün herhalde hem meslek hayatım hem de annelik hayatımın en zor günlerinden biriydi diyebilirim. Sizin vesilenizle tekrardan kendilerine çok çok teşekkür ederim. Hem Türk Polis Teşkilatı'na hem Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İyi ki varlar. Aslında bu da bizim için çok önemli bir örnek oldu. Birlik ve beraberlik ve bütünlüğümüzü göstermesi açısından. Bir yardım gerektiği zamanda da bize bir kalkan oldukları. Aslında dün yaşadığımız şey bu ülkenin ruhu ve özüydü kısaca. Biz buyuz aslında. Polis, doktor, avukat hepimiz bir bütünüz. İyi ki varlar. Bize ne kadar güzel bir toplum olduğumuzu dün bir kez daha gösterdiler" dedi.

