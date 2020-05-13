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DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Polisler ilçe merkezine inen ayıyı kovaladı!

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Artvin'in Hopa ilçe merkezine inen boz ayı, polisleri peşine taktı. Polislerin ayıyı kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hopa'da akşam saatlerinde ilçe merkezine inen boz ayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden hızla geçti.

Polisler, ayının peşine düşerek kovaladı. Ayı bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Polisler ilçe merkezine inen ayıyı kovaladı

Polislerin ayıyı kovaladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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