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Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Polisler, güvercinleri besledi

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Polisler, güvercinleri besledi
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KONYA’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, boş kalan meydan ve caddelerde görevli polis memurları, aç kalan güvercinleri besledi.

Mevlana Meydanı, Hükümet Meydanı ve Bedesten Çarşısı'nda esnaf ve turistler tarafından beslenen güvercinler, koronavirüs önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle aç kaldı. Meydan ve caddelerde yem arayan güvercinlere Karatay Kaymakamlığı ekiplerinin sağladığı yemler, caddelerde görevli polis memurları tarafından zaman zaman güvercinlere verildi.

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