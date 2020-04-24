Polisler, güvercinleri besledi

Mevlana Meydanı, Hükümet Meydanı ve Bedesten Çarşısı'nda esnaf ve turistler tarafından beslenen güvercinler, koronavirüs önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle aç kaldı. Meydan ve caddelerde yem arayan güvercinlere Karatay Kaymakamlığı ekiplerinin sağladığı yemler, caddelerde görevli polis memurları tarafından zaman zaman güvercinlere verildi.