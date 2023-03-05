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Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Tarsus'taki gizemli ev satışa çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kazı#Tarsus#Gizemli Ev
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 14:38

Mersin'in Tarsus ilçesindeki ‘kırmızı ev’ veya ‘gizemli ev’ olarak bilinen konut satışa çıkarıldı. Türkiye'de bir dönem çok konuşulan evi, Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak. 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, Türkiye'de o dönem çok konuşuldu. Üzerinden yıllar geçti ancak ev gündemden hiç düşmedi.

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Tarsus 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Sahibi tarafından ev, “Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2” başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı. Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.

Türkiyenin gündemine oturmuştu... Tarsustaki gizemli ev satışa çıkarıldı

"ÇOK DOĞRU BİR KARAR, BİLİNMEZLİK SONA ERMELİ"

Mahalle sakini Yusuf Kemal Rüya, “Çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk. Buradaki bilinmezlik durumunun, gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor, bunun sona ermesi için doğru bir adımdır” dedi.

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Türkiyenin gündemine oturmuştu... Tarsustaki gizemli ev satışa çıkarıldı

EV YABANCIYA SATILMAYACAK

Bölgedeki esnaftan Diyap Yüksekbaş ise buranın yabancılara satılmayacağını öğrendiklerini belirterek, mülk sahibine teşekkür etti. Yüksekbaş, “Tarsus’ta bulunan Türkiye’yi sarsan ev, yakinen tanıdığım iş adamı arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu arsada bulunan gizemli evin artık doğru düzgün bir hale gelmesini biz de çok istiyoruz. Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel kendisine teşekkür ederim. Ayrıca başka bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun vermeyeceğini belirtti. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Şu an birkaç görüşme yaptığını biliyoruz” diye konuştu.

Türkiyenin gündemine oturmuştu... Tarsustaki gizemli ev satışa çıkarıldı

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#Kazı#Tarsus#Gizemli Ev

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