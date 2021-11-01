Polisler broşür dağıttı! Taksicilere 12 kural

Haberin Devamı

kipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Denetimlerde polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça olarak hazırlanan ‘Taksi şoförü kardeşlerimizin uyması gereken 12 kural’ başlıklı broşürler de taksi şoförlerine dağıtıldı.



İŞTE O İLKELER

* Sadece belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamında bölgede faaliyetinizi yürütmelisiniz.

* Taşımanın başlangıcından taksimetreyi açmayı unutmamalısınız.

* Köprü geçiş, otoyol gibi yol kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz.

* Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız.

* Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız.

Haberin Devamı

* Yolcu farklı bir güzergâh belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz.

* Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergâhı sunmalısınız.

* Yolcuyla gideceği adresi veya güzergâhı dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz.

* Araç içerisinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz .

* Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız.

* Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz.

* Temizlik-maske-mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız.