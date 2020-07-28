Polisler bayram öncesi önemli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde aldığı tedbirleri sıklaştırdı. Toplum Destekli Polisler ve Yunus Polisleri, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Üsküdar Harem Otogarı'nda vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Ayrıca asayiş ekipleri de şüpheli buldukları vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Öte yandan polis ekipleri, yolculuk yapacak vatandaşlara broşürler dağıtarak boş kalan evlerinde hırsızlık olaylarının yaşanmaması için almaları gereken önlemleri anlattı ve cep telefonu hırsızlıkların ile dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı. Vatandaşlar, yapılan bu bilgilendirmelerden memnun kaldı.