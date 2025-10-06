Polisin üzerine aracı sürmüştü | CHP'nin otobüs şoföründen 'videolar hızlandırılmış' savunması

Haberin Devamı

23 Nisan'da meydana gelen olayda Gökhan Gülyurt, 06 CHP 66 plakalı parti otobüsünü, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi yönüne doğru giderken 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö., Okan A., Okan Y., Sare Y. ve Yasemin K.'nin üzerine sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Gökhan Gülyurt hakkında, zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

'BU ŞEKİLDE ANILMAK ZORUMA GİTTİ’

Ankara 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde şoför Gökhan Gülyurt'un yargılanmasına başlandı. Gülyurt, savunmasında, "Devlete ve emniyete karşı böyle bir şey gerçekleştirmem mümkün değildir. Beraber çalışırız, birlikte yemek yeriz. Kasti eylemim bulunmamaktadır. O zaman kasti olarak bir şey yapılmamıştır; genel başkanın çalışması için aracı götürdük. Bazı videolar hızlandırılmış şekilde oluşturulmuş, zaten yavaş gidiyorduk. Araç 24 tonluk bir araçtır. Kusurum yoktur. Olaylardan ben ve ailem çok etkilendik. Çocuklarım bile okulda ‘Babanız polis düşmanı’ diye yaftalanmıştır. Bu şekilde anılmak zoruma gitmiştir" dedi.

'BİZ DEVAM ETMESİNİ SÖYLEDİK'

Tanık olarak dinlenen CHP Milletvekili Reşat Karagöz ise "23 Nisan programı amacıyla o gün arkadaşımızla birlikteydik. Görevlendirmeyle birlikte 13-14 milletvekiliyle aynı araçta seyahat ediyorduk. Bir polis memuru, hukuksuzca içinde milletvekillerinin bulunduğu aracı durdurmaya çalıştı. Şoför arkadaş zaten yavaşlamıştı; ancak biz devam etmesini söyledik. Daha sonra bir defa daha durdurulduk; ancak polislerin üzerine araç sürülmedi. Bir komiser ile yaptığımız görüşme sonucunda aracımızla eskort eşliğinde devam ettik" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, katılma taleplerinin kabulünü talep ederek eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına, sanık avukatına tanıklarını bildirmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine, müştekiler Mehmet Ö., Okan Y., Yasemin K., Okan A. ve Sare Y.’nin katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Suçtan zarar gören olmadığı gerekçesiyle emniyet adına gelen avukatın katılma talebi reddedildi. Duruşma, 3 Kasım’a ertelendi.