HABERLERGündem Haberleri

Polisin uyarısına rağmen yoluna devam etti

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Sel#Yağışlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 09:28

Edirne'de yağış sonrası suyla kaplanan Yalnız Göz Köprüsü'nde iki kişi, polis uyarılarına rağmen köprünün kenarından yürüyerek karşıya geçti. O anlar çevrede endişeye sebep oldu.

Edirne'de etkili olan yağışların ardından Yeniimaret Mahallesi ile şehir merkezini birbirine bağlayan Yalnız Göz Köprüsü'nün bir bölümü sularla kaplandı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle köprünün bir kısmı kullanıma kapatılırken, şehir merkezine geçmek isteyen iki vatandaş polis ekiplerinin uyarılarına rağmen köprünün kanat kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı.

Tehlikeli anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlenirken, şahısların suya düşme riskiyle karşı karşıya kaldığı görüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yağış sonrası su seviyesinin yükseldiği bölgelerde güvenlik önlemleri sürerken, vatandaşların yapılan uyarılara uyması istendi.

