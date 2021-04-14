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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)-
Haber Giriş: 14.04.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Polisin 'silahlı kavga' tatbikatını gerçek sandılar

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Polisin 'silahlı kavga' tatbikatını gerçek sandılar

Çorum'da, polisin mahallede silahlı kavgaya müdahale tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatın gerçek olduğunu sanan mahalleli, kısa süreli panik yaşadı.  

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi'nde bulunan Pirbaba Çamlığı’ndaki parkta tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği silahlı kavga olduğu ihbarı yapılan park alanına, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki tüm yolları kapattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, sıkıştırılınca otomobilden inip, tabancayı yere attı. Polisler, yakaladığı şüpheliyi kelepçeleyerek, ekip otosuna bindirdi.

Bu sırada mahalleli, tatbikatın gerçek olduğunu sandı. Balkon ve pencerelere çıkanlar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Kısa süreli panik yaşayan mahalleli, tatbikat olduğunu öğrenince rahatladıklarını belirtti. 

Polisin silahlı kavga tatbikatını gerçek sandılar

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