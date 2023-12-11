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Polisin silahla vurarak yakaladığı terör şüphelisi tutuklandı

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#Konya#Terör#Terörle Mücadele
Polisin silahla vurarak yakaladığı terör şüphelisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 11:49

Konya'da, 'dur' ihtarına uymayınca aracının lastiklerine ateş açılan, ardından koşarak kaçmaya çalışan, polisin vurarak yakaladığı Suriye uyruklu şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin ülkeye kaçak yolla girdiğini ve terörle bağlantısı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları camları filmli 34 YB 2988 plakalı otomobili, 5 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Takip sırasında polis, aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Polisin silahla vurarak yakaladığı terör şüphelisi tutuklandı

Sürücü bu kez aracını terk edip koşarak kaçtı. Bunun üzerine polis önce havaya ateş açtı, durmayınca da şüpheliyi sırtından vurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı. Eğitimli köpekle yapılan aramada, araçta herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, hastaneden taburcu olduktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin ülkeye kaçak yolla girdiğini ve terörle bağlantısının olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

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Polisin silahla vurarak yakaladığı terör şüphelisi tutuklandı

Polisin silahla vurarak yakaladığı terör şüphelisi tutuklandı

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#Konya#Terör#Terörle Mücadele

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