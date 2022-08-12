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Polisin silahıyla 2 polisi vurdu

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#Antalya#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Aile İçi Şiddet
Polisin silahıyla 2 polisi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Antalya’da dün saat 17.00 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı.

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Olay yerine giden polis memurları H.A. ve S.Ö., Fırat A.’yı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., ekiplere taş atmaya başladı. Fırat A.’yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü. Tabancayı alan Fırat A.’nın çevreye rasgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.

 

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#Antalya#Antalya Emniyet Müdürlüğü#Aile İçi Şiddet

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