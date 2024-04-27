Polisin saldırganı bacağından vurduğu anlar kamerada

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Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, kaldırımda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce taraflar birbirine taş, sopa, bıçak ve cam şişelerle saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesine rağmen iki grup kavgaya devam edince memurlardan biri elinde bıçak olan şüphelilerden birinin bacağına tabancayla ateş etti. Yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise gözaltına alındı.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.