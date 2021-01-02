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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza

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Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza
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AKSARAY’da, polisin 'dur' ihtarına uymayan A.S.O (25) ile arkadaşı V.S. (25) kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerlerinden bir miktar eroin ve 100 liralık sahte banknot çıkan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL ceza uygulandı.

Hacı Hasanlı Mahallesi'nde devriye görevi yapan polisler, sokakta yürüyen A.S.O ile V.S.'yi durdurup, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıkların sormak istedi. Ancak A.S.O ile V.S., kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinden yapılan aramada 2 gram eroin ile sahte 100 lira ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL ceza uygulandı.

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