×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polisin ihtarına uymayıp kaza yapan 16 yaşındaki sürücüye 282 bin lira ceza

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Polisin İhtarı#Ceza
Polisin ihtarına uymayıp kaza yapan 16 yaşındaki sürücüye 282 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 20:46

Kütahya’da polisin ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü A.Ö. ve araç sahibine toplam 282 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri 43 NK 880 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü A.Ö., ikazlara uymayıp otomobille kaçarken şarampole savruldu.

Otomobil sürücüsü A.Ö. ile araçta bulunan A.Ö. (16) ve M.Ö. (13) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.Ö.’nün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Arkadaşlarıyla birlikte tedbir amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürülen A.Ö.’ye ve araç sahibine toplam 282 bin lira para cezası uygulandı.

Polisin ihtarına uymayıp kaza yapan 16 yaşındaki sürücüye 282 bin lira ceza

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Polisin İhtarı#Ceza

BAKMADAN GEÇME!