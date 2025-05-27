Polisin gözünden kaçmadı, markete sakladıkları uyuşturucularla yakalandılar

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İstanbul Arnavutköy'de polis ekiplerini fark edince poşete koydukları uyuşturucuyu markete saklayan zanlılar, yakayı ele verdi. Şüphelendikleri şahısların peşinden markete giren yunus ekipleri, satışa hazır halde toplam 376 gram uyuşturucu ele geçirdi. Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde ellerinde satışa hazır 20 paket uyuşturucu madde bulunan poşetle dolaşan 2 torbacı, devriye atan polis aracını fark ederek markete girdi.

20 PAKET TOPLAMDA 376 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ

İçeride dolaşan zanlılar, uyuşturucu poşetini rafların arasına sakladı. Durumdan şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisleri şahısların peşinden girerek, markette yaptığı çalışmada raf arasına saklanmış satışa hazır vaziyette 20'şer gramdan oluşan 20 paket toplamda 376 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

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2 KİŞİ YAKALANDI

Polislere yakalanan M.R.D. (18) ve C.D. (18) polis merkezine götürüldü. Şahıslarda yapılan üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bin 245 TL ele geçirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.