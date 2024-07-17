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Polisin gökyüzündeki gözü Melek Komiser

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#Ebru Melek Kof#Pilot Komiser#Helikopter Pilotu
Polisin gökyüzündeki gözü Melek Komiser
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan pilot komiser Ebru Melek Kof, ‘kanat’ adı verilen helikopterle asayiş olaylarında meslektaşlarının gökyüzündeki ‘gözü’ oluyor.

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EMNİYET Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı bünyesinde “kanat” adı verilen helikopterin pilotu komiser Ebru Melek Kof, trafikten kaçakçılığa, terörle mücadeleden toplumsal olaylara kadar birçok alanda etkin görev üstleniyor. Geçici bir süreliğine Kayseri’ye konuşlandırılan gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip helikopterde görev yapan komiser Ebru Melek Kof, kent asayişinin adeta havadaki gözü oluyor. Asayiş denetimi için havalanacak helikopterdeki hazırlık aşamaları görüntülenen Kof, meslektaşlarına gökyüzünden yardım edebilmenin gururunu yaşıyor.

Polisin gökyüzündeki gözü Melek Komiser

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Helikopter pilotluğunun çocukluk hayali olduğunu anlatan Kof, örnek olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Polisin asli görevinin vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Kof, mesai mefhumu gözetmeden ekip arkadaşlarıyla 7 gün 24 saat göreve hazır beklediklerini dile getirdi. Melek Kof, asayiş, terörle mücadele, özel harekât ve toplumsal olaylar gibi birçok konuda görev yaptıklarını ifade ederek, karada görev yapan bütün meslektaşlarının havadaki gözü olduklarına dikkati çekti. 

 

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#Ebru Melek Kof#Pilot Komiser#Helikopter Pilotu

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