Polisin durdurduÄŸu otomobilden cephanelik Ã§Ä±ktÄ±

Polisin durdurduÄŸu otomobilden cephanelik çÄ±ktÄ±

Â HATAY'Ä±n Erzin ilÃ§esinde polisin silah kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonucu durdurulan otomobilde parÃ§alar halinde ruhsatsÄ±z 90 tabanca ve yÃ¼zlerce silah malzemesi ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliye sevk edilen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.Ã‡., tutuklandÄ±.

Hatay Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, silah kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n ÅŸehre sevkiyat yapacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine dÃ¼n il genelinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Erzin ilÃ§esinde ÅŸÃ¼phelendikleri otomobili durduran ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± aramada, parÃ§alara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ruhsatsÄ±z 90 tabanca ve silahlara ait yÃ¼zlerce malzeme ele geÃ§irdi. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.Ã‡. ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sulh ceza hakimliÄŸi tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

