MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yapan otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
GeriGündem Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yapan otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
VAN,(DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yapan otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yapan otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Tuşba ilçesinde, devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken elektrik direğine çarpıp kaza yapan otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada araçta 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde devriye görevi yaptı. Ekipler seyir halinde olan şüpheli otomobile 'Dur' ihtarı çekti. Ancak, araç ikazlara uymayarak kaçmaya çalıştı. Bir süre ilerleyen otomobil, Ahi Evren Sokak'taki bir elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kaza yapan araçta bulunan kişi veya kişiler, kaçarak izini kaybettirirken, olay yerine gelen polis ekipleri, narkotik köpeği 'Bozo' ile araçta arama yaptı. Aramada, otomobilin bagajında iki koli içerisinde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle