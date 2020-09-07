Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yapan otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde devriye görevi yaptı. Ekipler seyir halinde olan şüpheli otomobile 'Dur' ihtarı çekti. Ancak, araç ikazlara uymayarak kaçmaya çalıştı. Bir süre ilerleyen otomobil, Ahi Evren Sokak'taki bir elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kaza yapan araçta bulunan kişi veya kişiler, kaçarak izini kaybettirirken, olay yerine gelen polis ekipleri, narkotik köpeği 'Bozo' ile araçta arama yaptı. Aramada, otomobilin bagajında iki koli içerisinde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.