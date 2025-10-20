×
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan genç ağır yaralandı

#İstanbul#Kağıthane#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 10:45

Kağıthane'de iddiaya göre caddede uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak motosikletle yolda hızla ilerleyen Demirhan Kaya (21), yol kenarında bulunan minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Demirhan Kaya, caddenin başında uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak 35 AEC 809 plakalı motosikletle hızla ilerlediği sırada sollama yapmak istedi.

Kaya, yol kenarında duraklama yapan Tamer E.’nin kullandığı 34 DIH 655 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza sırasında yere savrulan Kaya, ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

AĞIR YARALANDI 

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Kaya’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaya ağır yaralı olarak Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Diğer yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Minibüs sürücüsü Tamer E. ise, emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

#İstanbul#Kağıthane#Trafik Kazası

