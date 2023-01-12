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Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Ehliyetsiz Sürücü#Bursa
Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:23

Bursa'da denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken park halindeki minibüse çarptı. Kazada, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi. Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda denetim yapan trafik polisleri, Timur Arif yönetimindeki 16 LV 796 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Timur Arif, otomobille olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine trafik ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu şüpheli aracı takip etti. Yaşanan takip sırasında Arif'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesi'nde önce kaldırıma, ardından da park halindeki 16 SST 68 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

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DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından sürücü Timur Arif kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, Emre K. (25), Ozan T. (25), Hakan Y. (25) ve Ertan Kara (28) otomobil içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada sağlık ekipleri durumu ağır olan Ertan Kara'ya dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Ertan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yapılan sorgulamada, polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Timur Arif'in ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Ehliyetsiz Sürücü#Bursa

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