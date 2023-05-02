Polisin dur ihtarına uymayan at arabası ortalığı birbirine kattı

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan at arabası sürücüsü ortalığı birbirine kattı. Yaşanan kovalamaca at arabasının iki araca çarparak durmasıyla son bulurken at arabasını kullanan şahıslar polisten kaçmaya çalıştı.

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Çerkezköy ilçesinden Kapaklı ilçesi istikametine doğru at arabasıyla ilerleyen şahısların durumundan şüphelenen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları takibe aldı. Polis ekiplerinin kendilerini takip ettiğini fark eden şahıslar ise dörtnala kaçmaya çalışınca kovalamaca başladı. Polislerin dur ihtarına uymayan şahıslar Narin Kavşağı mevkii üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak durabildi.