×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polisin "dur" ihtarına uymayan araçta el bombası ve tabanca ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#El Bombası #Silah#BURSA
Polisin dur ihtarına uymayan araçta el bombası ve tabanca ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 02:33

Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundukları otomobil sürücüsü kaçtı. Kısa süreli takibin ardından yakalanan otomobilde, 1 adet el bombası ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 16 ADE 596 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İkazlara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu otomobil kısa sürede yakalandı. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 adet el bombası ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri, el bombası üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından el bombası güvenlik amacıyla muhafaza altına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#El Bombası #Silah#BURSA

BAKMADAN GEÇME!