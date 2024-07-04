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Polisin 'dur' ihtarına uymadılar! Yola attıkları poşetten uyuşturucu çıktı

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#Antalya#Uyuşturucu#Polis
Polisin dur ihtarına uymadılar Yola attıkları poşetten uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 10:58

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayAan 5 şüphelinin yola fırlattığı poşette, uyuşturucu madde ulduğu belirlendi. Ekipler, 5 şüpheli hakkında işlem yaptı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 GYJ 11 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan isimleri öğrenilemeyen 5 kişi, motosikletli yunus polisi timlerinin 'dur' ihtarına uymayıp araçlarının camından yola bir poşet fırlattı. Ekipler bunun üzerine aracın önünü keserek şüphelileri durdurdu. Yola fırlattıkları poşette, yaklaşık 7-8 gram esrar ve 70 gram kokain maddesi olduğu belirlendi. Ekipler, uyuşturucu madde ticaretinden haklarında işlem yaptığı 5 şüpheliyi, polis merkezine götürdü.

Polisin dur ihtarına uymadılar Yola attıkları poşetten uyuşturucu çıktı

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#Antalya#Uyuşturucu#Polis

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